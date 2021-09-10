Москва, 10 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу ГИБДД Михаила Черникова и генпрокурора Игоря Краснова разъяснить, вправе ли сотрудники ведомства принуждать водителей немедленно заключать договор ОСАГО, а при отказе применять статью за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

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«Полис ОСАГО нужен, но подобное принуждение считаю незаконным и неправомерным. Обратился с соответствующим запросом в ГИБДД и Генеральную прокуратуру», — сообщил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что в ряде регионов растет число случаев привлечения к административной ответственности автовладельцев, не имеющих полиса ОСАГО.

«Поддерживаю норму, предусматривающую обязанность водителя иметь при себе действующий страховой полис, поскольку, к примеру, в случае с ДТП его отсутствие у виновного водителя оборачивается для пострадавшей стороны многомесячными судебными разбирательствами для возмещения ущерба», — отметил в письмах Нилов.

Однако парламентарию «представляется незаконным и необоснованным предъявлять обвинение водителю (или собственнику ТС) за отказ незамедлительно заключить договор страхования гражданской ответственности».

Нилов просит обозначить официальную позицию по этому вопросу — вправе ли сотрудник полиции принуждать автовладельца немедленно заключить договор ОСАГО в случае его отсутствия, а при отказе применять статью 19.3 КоАП «Неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции».

Отметим, что санкции по этой статье включают арест до 15 суток.