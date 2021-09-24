Барнаул, 10 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Алтайском крае за последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) уменьшился на 7%, с 1176,1 на 100 тысяч населения в 2018 году до 1092,2 на 100 тысяч населения в 2020 году. Об этом информирует минздрав региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пивной алкоголизм. Последствия

Отмечается также, что наибольшая заболеваемость алкоголизмом регистрируется среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет — 53,5%, от 20 до 39 лет — 41,4%. Количество женщин с данной нозологией составляет 20% от общего числа больных.

Особую тревогу у врачей вызывает распространенность употребления алкогольных напитков среди подростков. Сегодня возраст начала употребления алкоголя снизился до 13−14 лет.

В 2020 году в наркологических стационарах было пролечено 3845 человек с алкоголизмом и 1088 человек с алкогольными психозами.

Также у жителей есть возможность пройти лечение в дневном стационаре, в прошлом году там пролечено 694 больных. 2503 пациентов, больных алкоголизмом, проходили лечение (либо реабилитацию) на анонимных условиях амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае наркологическая ситуация, связанная с употреблением алкоголя, несмотря на тенденцию к стабилизации остается неблагополучной и представляет опасность для здоровья населения. В структуре наркологических расстройств в крае преобладают алкогольные расстройства.