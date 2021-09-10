Благовещенск, 10 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 9,6% реже, чем две недели назад. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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План по вакцинации от COVID-19 в Амурской области выполнен на 71%

По её словам, чаще всего болеют люди в возрасте 18−49 лет (46,5%). Наибольшее количество случаев COVID-19 выявляется в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Зее, Тынде, а также в Сковородинском и Тамбовском районе.

Среди регионов ДФО Амурская область находится на девятом месте по уровню заболеваемости коронавирусом. Лучше ситуация только на Чукотке и в Приморье. Однако в Роспотребнадзоре области опасаются, что на следующей неделе выборы и фестиваль театра и кино «Амурская осень» могут осложнить инфекционную обстановку в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, план по вакцинации от COVID-19 в Амурской области выполнен на 71%. Отстают от плана вакцинации территории, подтопленные паводковыми водами.