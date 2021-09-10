Абакан, 10 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 117 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в правительстве республики.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

С начала 2021 года в регионе COVID-19 диагностировали у 18 964 человек. За весь период пандемии в Хакасии выявили более 36 тысяч носителей SARS-CoV-2, выздоровели более 33 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в республике было подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом.