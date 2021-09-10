Владивосток, 10 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Приморье завершают строительство завода по производству пресервов из икры лососевых рыб — компания «Залив Восток» работает в статусе резидента свободного порта Владивосток. Завод планируют запустить в Находке уже до конца 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

Наталья Диева ИА REGNUM Бутерброды с красной икрой

Читайте также: На Сахалине задержали напичканный красной икрой автомобиль

Планируемая мощность предприятия — 6 тонн готовой продукции в сутки.

На данный момент уже закупается и монтируется производственное оборудование — холодильники, закаточные машины и конвейерная линия.

«Основной регион поставок — Москва и Московская область. В остальные регионы России будем поставлять через договоры с крупными торговыми сетями. Отгрузка будет идти из Находки в рефрижераторных контейнерах», — пояснил генеральный директор ООО «Залив Восток» Александр Сомов.

Икру будут реализовывать в жестяных банках вместимостью 140 и 95 гр. Дополнительно рассматривается возможность использования стеклянных банок емкостью 230 гр.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики вложения в проект составят 22,3 млн рублей, 8,5 млн — уже проинвестировано.

На заводе смогут трудоустроиться 60 жителей Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который на автомобиле перевозил 225 кг красной икры.