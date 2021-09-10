Асунсьон, 10 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Сборная Парагвая одержала победу над командой Венесуэлы в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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В составе сборной Парагвая голы забили защитник Эктор Мартинес и полузащитник Алехандро Гамарра. У Венесуэлы отличился защитник Джон Чансельор.

Сборная Парагвая занимает шестое место в турнирной таблице, на счету команды 11 очков после девяти матчей. Сборная Венесуэлы идёт на 10-м месте, набрав четыре очка.

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