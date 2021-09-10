Симферополь, 10 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Чиновница администрации сельского поселения в Республике Крым предстанет перед судом по обвинению в халатности при предоставлении жилья девушке-сироте, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Как полагает следствие, в июне 2018 года по итогам электронного аукциона администрация Черноморского района заключила договор купли-продажи на приобретение в муниципальную собственность благоустроенной квартиры в селе Далекое. Начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым перед оформлением должна была осмотреть жилое помещение, однако она этого не сделала и дала указание о включении недвижимости в муниципальный фонд без осмотра.

«При этом функциональные и технические характеристики квартиры не соответствовали положенным по законодательству требованиям: жилое отапливалось частично, канализация была неисправна, газовое оборудование было установлено с нарушениями. В таком виде квартира была предоставлена девушке из числа детей-сирот», — уточнили в СК.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.