Ташкент, , 09:21 — REGNUM Узбекистан планирует в ближайшие пять лет привлечь 120 миллиардов долларов инвестиций в экономику страны. Об этом 9 сентября заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая на съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Шавкат Мирзиёев Press-service.uz

Президент указал, что из этой суммы не менее 70 миллиардов долларов — это иностранные инвестиции.

«Для обеспечения высоких темпов роста экономики Узбекистана намечено принять отдельную Стратегию привлечения иностранных и внутренних инвестиций до 2026 года», — отметил президент.