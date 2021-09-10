Пермь, 10 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Пермская IТ-компания заключила соглашение о поставке программ для систем видеонаблюдения с вьетнамской компанией на 700 тысяч долларов. Сделка состоится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает минэкономразвития Прикамья.

Peggy Marco

Вьетнам заинтересован в программных решениях для систем видеонаблюдения, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать издержки и усилить безопасность объектов.

Продукция пермской фирмы позволяет распознавать лица, эмоции, лица в масках и автономера. Так, с помощью программного обеспечения в торговых сетях отслеживаются пустые полки, система раскладки товара. Модуль длины очереди оповещает, когда пора открывать еще одну кассу.

Стоит отметить, программное обеспечение, разработанное пермяками, уже действует в более чем 70 странах.