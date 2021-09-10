Москва, 10 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Телефонные мошенники стали действовать новым способом, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги», пишут «Известия» со ссылкой на информацию нескольких компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Телефонный мошенник

Так, мошенники представляются службой поддержки и сообщают потенциальной жертве, что произошла утечка данных или появились данные о том, что на её имя взят кредит. Злоумышленники запрашивают код сброса пароля, который приходит в СМС, и утверждают, что это поможет защитить аккаунт.

Большое количество таких звонков начали фиксировать в июле, в начале сентября число жалоб пользователей выросло в два раза. Жителям России напомнили, что техподдержка «Госуслуг» никогда не запрашивает пароли к личным аккаунтам пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граждан предупредили, что злоумышленники придумали новый способ мошенничества, используя для этого портал «Госуслуги».

Мошенники якобы от имени «Госуслуг» рассылают жителям России письма о том, что последние якобы откреплены от поликлиники и предлагают им пройти повторную регистрацию на сайте-двойнике сервиса, где потенциальным жертвам предлагается заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику и уплатить пошлину, которая не превышает несколько тысяч рублей.

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