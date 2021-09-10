Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия не будет давать согласие на то, чтобы на него распространялась амнистия по делу о беспорядках в Тбилиси в июне 2019 года. Об этом он 9 сентября сообщил журналистам.

Ника Мелия Unm.ge

Оппозиционер отметил, что амнистия должна распространяться на всех. Когда от него требуют согласия, то это якобы равносильно тому, что от него требуют признания в совершении преступления.

«Судья спросил моего адвоката — согласны ли вы, чтобы эта амнистия коснулась Ники Мелия? Эти люди требуют от меня согласиться с тем, что я якобы готовил переворот», — сказал лидер оппозиции.

Напомним, Мелию объявили в организации беспорядков в Тбилиси. Когда суд назначил лидеру залог, тот отказался его вносить и был арестован. В оппозиции Мелию назвали «политическим заключённым» и стали протестовать. За него внёс залог Евросоюз, а правящая партия «Грузинская мечта» инициировала законопроект об амнистии по делу о беспорядках, который 7 сентября 2021 года принял в окончательном чтении парламент страны.

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