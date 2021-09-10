Тбилиси, 10 сентября 2021, 09:21 — REGNUM Лидер самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия не будет давать согласие на то, чтобы на него распространялась амнистия по делу о беспорядках в Тбилиси в июне 2019 года. Об этом он 9 сентября сообщил журналистам.

Ника Мелия
Ника Мелия
Unm.ge

Оппозиционер отметил, что амнистия должна распространяться на всех. Когда от него требуют согласия, то это якобы равносильно тому, что от него требуют признания в совершении преступления.

«Судья спросил моего адвоката — согласны ли вы, чтобы эта амнистия коснулась Ники Мелия? Эти люди требуют от меня согласиться с тем, что я якобы готовил переворот», — сказал лидер оппозиции.

Напомним, Мелию объявили в организации беспорядков в Тбилиси. Когда суд назначил лидеру залог, тот отказался его вносить и был арестован. В оппозиции Мелию назвали «политическим заключённым» и стали протестовать. За него внёс залог Евросоюз, а правящая партия «Грузинская мечта» инициировала законопроект об амнистии по делу о беспорядках, который 7 сентября 2021 года принял в окончательном чтении парламент страны.

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