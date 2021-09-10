Москва, 10 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 24 лесных пожаров на общей площади 1042 га. Об этом 10 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.09.2021 г. в России лесопожарные силы и привлеченные лица ликвидировали 24 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1 042 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ленинградской, Кировской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Свердловской и Томской областей, в Башкирии и Якутии, а также в Хабаровском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 76 лесных пожаров на общей площади 201 350 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2070 человек, 508 единицы техники и девять воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 30 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Республики Алтай с начала пожароопасного периода было зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 102,6 га.