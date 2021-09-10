Горно-Алтайск, 10 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай 48-летнего ранее судимого мужчину признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней племянницы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, осенью 2015 года мужчина неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки, нанося ей физическую боль и моральные страдания.

«Потерпевшая длительное время не решалась никому сообщить о случившемся, но когда о произошедшем узнал ее дедушка, он сообщил о случившемся в правоохранительные органы», — отметили в управлении.

В рамках расследования уголовного дело обвиняемый был заключён под стражу. При этом свою вину он признавать отказался. Тем не менее, следователям удалось доказать четыре факта преступных действий. В результате суд приговорил его к 19 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.