Будапешт, 10 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. 9 сентября в Будапеште состоялись переговоры президентов Польши и Венгрии Анджея Дуды и Яноша Адера. В рамках мероприятия политики подвели итоги двусторонних отношений в разных сферах, а также обсудили текущую обстановку в регионе. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Флаги Венгрии и Польши

«Стороны напомнили, что стоимость торгового оборота между Варшавой и Будапештом к настоящему времени достигла 10 миллиардов евро. За минувшие годы экономическое сотрудничество укрепилось. В настоящее время в Венгрии работает 100 польских компаний, в которых работает около 13 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Указано, что одно из центральных мест в переговорах заняло обсуждение взаимодействия при реализации совместных инфраструктурных проектов. В частности, речь идет об автомагистрали Via Carpatia, соединяющей Литву и Грецию через территорию Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

В ходе встречи в Будапеште президенты Польши и Венгрии также обсудили вопросы миграционной политики. Анджей Дуда заявил, что «Варшава охраняет восточную границу ЕС и Шенгенскую зону всеми силами, применяя все возможные и легальные меры». В свою очередь Янош Адер выразил готовность поделиться с Польшей венгерским опытом миграционного кризиса 2015 года.