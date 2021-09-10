Саратов, 10 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, один случай инфицирования — завозной, остальные заболевшие с установленным источником заражения.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Из числа новых носителей коронавируса за минувший день пневмония диагностирована у 95 пациентов, с признаками ОРВИ — 146 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 10 сентября подтверждено 83 235 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76,8 тыс. человек, в том числе за сутки — 185 пациентов.

Вновь наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 100 случаев, остальные — в других районах области. Большую часть инфицированных подтвердили среди жителей старше 60 лет — 86 человек, 24 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области, в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией, региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало отменить все массовые мероприятия, в том числе торжества по поводу Дня города.

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