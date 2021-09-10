Абакан, 10 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю с 30 августа по 6 сентября значительнее всего подорожала полукопчёная и варёно-копчёная колбаса — на 2,2% (с 505,9 до 516,93 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в Красноярскстате.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Колбаса

Сметана выросла в цене на 2% (с 259,11 до 264,20 рубля за кг), мясные консервы для детского питания — на 0,9% (с 1010,02 до 1019,35 рубля за кг).

При этом за указанный период в Хакасии снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 9,1%), морковь (на 5,3%) и картофель (на 4,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае выросли в цене макароны.

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