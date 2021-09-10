Челябинск, 10 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Челябинске возобновила работу Детская филармония. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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В ходе реконструкции общая полезная площадь для творческих коллективов увеличилась. Кроме того, число посадочных мест выросло почти в два раза. Всего в коллективах будут заниматься почти 200 детей.

Отметим, филармония находится в Челябинске с 1937 года. В 2022 году ей исполнится 85 лет.