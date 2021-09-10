Москва, 10 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Завершился прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация». Об этом 10 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мэрия Москвы

Конкурс проводится в городе в 11-й раз. Его задача — определить самые значимые реставрационные проекты, реализованные на территории столицы и поощрить их авторов. На конкурсе представлены разнообразные объекты культурного наследия: городские усадьбы, объекты гражданской и промышленной архитектуры, монументального искусства и культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры.

«В этом году на реставрационный конкурс правительства Москвы подано более 60 заявок. Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты. Еще одного победителя выберут участники проекта «Активный гражданин», — сказала Сергунина.