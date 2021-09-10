Пекин, 10 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Романтическая комедия «Останься со мной» возглавила чарты кассовых сборов в день своего дебюта 9 сентября на материковой части Китая, показали данные, опубликованные в пятницу информационной сетью China Movie Data, передает агентство Синьхуа.

(сс) geralt Кинематограф

Киноадаптация китайского романа рассказывает романтическую историю, в которой застенчивый и сдержанный исполнитель главной роли преследует девушку своей мечты, хотя его чувства не взаимны. Фильм заработал 38,37 млн юаней ($5,94 млн) в день премьеры.

Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» опустился на второе место, заработав 10,07 млн юаней на 14-й день проката. На третьем месте оказался китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 6,82 млн юаней.