Барнаул, , 09:14 — REGNUM Предложение изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин назвал «бессовестным использованием трагедии в предвыборном угаре». Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Как председатель ТСЖ, где нет газоснабжения, то жители используют электрообогреватели. Изменение на два градуса и несколько дней ничего не решает, так как главная проблема это не просто температура, а перепады температуры ночью и днем. Если они велики, то ночью приходится включать электрообогреватели, а днем открывать форточки.

Похоже взрыв газа случился не из-за того, что кто-то хотел подогреть квартиру. Просто это удобная версия для контролирующих служб».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на фоне трагедии в Ногинске депутат Госдумы от «Единой России» Елена Вторыгина предложила главе российского правительства Михаилу Мишустину изменить отопительные нормы после трагедии в Ногинске, известили в РИА «Новости».

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