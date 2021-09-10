Москва, 10 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. До конца текущего года российская 201-я военная база, которая дислоцирована в Таджикистане, получит 30 современных танков. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Минобороны России Танк Т-72Б3М

Как отметил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Ханиф Беглов, слова которого приводит пресс-служба, соединения и воинские части ЦВО с начала 2021 года получили около 100 единиц бронетанкового вооружения, включая 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

«На сегодня мы полностью перевооружили на Т-72Б3М танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии. До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1в», запущенная с космодрома Плесецк, успешно вывела на околоземную орбиту космический аппарат российского военного ведомства.