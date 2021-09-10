Москва, 10 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Белоруссия готова договариваться со странами Европы ради «нормальных отношений». Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что Минск всегда будет выполнять то, что нужно, чтобы быть надёжным партнёром.

«Если Европа хочет этих нормальных отношений — пожалуйста, мы готовы завтра договариваться», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что при необходимости его страна обратится к России за поддержкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве, посвящённые продвижению проекта Союзной интеграции двух стран.

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