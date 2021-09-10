Барранкилья, Колумбия, 10 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Сборная Колумбии одержала победу над командой Чили в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Колумбии

В составе сборной Колумбии дубль оформил нападающий Мигель Борха (19, 20), ещё один гол забил форвард Луис Диас (74). У чилийцев отличился полузащитник Хеан Менесес (56).

Сборная Колумбии занимает пятое место в турнирной таблице, на счету команды 13 очков после девяти матчей. Сборная Чили идёт на восьмом месте, набрав семь очков.

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