Токио, 10 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В сети появились сертификационные фотографии модернизированной модели Mazda CX-5. Снимки размещены на сайте AutoHome.

Autohome Обновленная Mazda CX-5

Новинка будет иметь доработанную внешность и новое оборудование. Кузов модернизированной модели получит ряд новых дизайнерских элементов. При этом общий стиль оформления машины останется прежним.

Среди новшеств стоит отметить радиаторную решётку с альтернативным рисунком и иные рельефные бамперы. Также автопроизводители укомплектовали модель новой световой оптикой, 19-дюймовыми колесными дисками и крупным тачскрином мультимедиа.

Длина CX-5 равна 4575 мм, ширина — 1842 мм, а высота — 1685 мм. Размер колёсной базы составляет 2,7 метра.

Официальная премьера новой CX-5 состоится до конца нынешнего года.

Ранее Mazda представила рестайлинговый минивэн Bongo Brawny Van с моторной линейкой, как у Toyota HiAce пятого поколения (H200). Среди прочих моторов у Bongo Brawny Van теперь имеется дизельный агрегат 2WD рабочим объёмом 2,8 л производительностью 151 л. с.

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