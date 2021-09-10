Джакарта, 10 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Вулкан Семеру, расположенный на острове Ява в Индонезии, активизировался и начал извергать раскаленную лаву, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

Вулкан находится в статусе предупреждения уровня II. Вулканический материал обнаружили в радиусе 1−2 километров.

Местных жителей призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Папуа.

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