Уфа, 10 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Пятилетний ребенок получит тяжелые травмы в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП

Сообщается, что днем 9 сентября в Куюргазинском районе на 2-м км автотрассы Язлав — Юшатырка автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 37-летний мужчина, съехал с дороги и опрокинулся.

Отмечается, что в результате этого ДТП пятилетний пассажир этого транспортного средства получил тяжелые травмы. Ребенок ехал на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства. Его срочно доставили в реанимационное отделение г. Кумертау.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в больнице скончался участник крупного ДТП.