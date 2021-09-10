Москва, 10 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Госдуме ответили на обвинения Украины в том, что Россия провалила курортный сезон в Запорожье.

Azov-more.ru Азовское море

«Медузы — это еще полбеды! Больше всего Украина страдает от тараканов в головах ее политиков и чиновников. А тараканы эти точно не из России», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил, что курортный сезон в 2021 году в регионе провален из-за нашествия медуз, причиной стало строительство Керченского моста, а также то, что Россия для полива якобы забирает воду из рек. Он считает, что именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих.

Член Совфеда Алексей Пушков указал, что в последнее время от нашествия медуз особенно страдают итальянцы и предположил, что Италия вполне могла бы предъявить счёт Украине за полчища медуз у своих берегов.