Свободный, Амурская область, 10 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В городе Свободный Амурской области завершается строительство нового корпуса гимназии №9. Завершить возведение здания планируется в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Читайте также: В четырёх школах Приамурья учебный год не начнётся из-за паводка

Новый корпус частично закроет потребность Свободного в новых школах. Здание готово на 60%, работы продолжаются. Единственная проблема — неблагоприятные погодные условия помешали благоустраивать территорию вокруг стройки.

«Сегодня Свободный по темпу прироста учащихся в школах может соперничать разве что с Благовещенском. В год в среднем в городе становится на 200−250 школьников больше по сравнению с предыдущим периодом. 1 сентября, например, в школе №192 мы набрали рекордное за последние несколько лет количество первых классов — пять. У нас только 766 первоклассников. Поэтому новые школы нам очень нужны», — сказал глава Свободного Владимир Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успели устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.