Город Приамурья ждёт окончания строительства нового корпуса гимназии
Свободный, Амурская область, 10 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В городе Свободный Амурской области завершается строительство нового корпуса гимназии №9. Завершить возведение здания планируется в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.
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Новый корпус частично закроет потребность Свободного в новых школах. Здание готово на 60%, работы продолжаются. Единственная проблема — неблагоприятные погодные условия помешали благоустраивать территорию вокруг стройки.
Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх школах Амурской области к 1 сентября не успели устранить последствия паводка. Дети, которые должны были там обучаться, перераспределены в другие образовательные учреждения.