Киев, , 09:08 — REGNUM Группа украинских интеллектуалов и моральных авторитетов — группа «Первого декабря» — выступила с обращением, в котором осудила нарушение верховенства права украинской властью.

Суд

Обращение было опубликовано 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы заявления отмечают, что на украинский извечный вопрос «Куда идти?» ответ так и не осознали, поскольку «реальная практика государства во многих сферах противоречит таким европейским аспирациям и воспроизводит старый общественный договор со многими рудиментами советского строя, и нигде эта практика не приобретает таких гротескных форм, как в сфере верховенства права».

В обращении говорится, что на Украине издавна действует выборочное правосудие, через которое власть часто применяет законы против своих политических соперников и выводит из-под их действия политических союзников. В стране и дальше действуют «телефонное право», что опирается на логику политической целесообразности, и коррупция, в основе которой — корыстный личный или клановый интерес. Но в этом году административная практика Украины «обогатилась» новым know-how: принятием административных решений, заменяющих работу правоохранительных органов и судов.

«Речь идет о решении СНБО относительно санкций в отношении граждан Украины и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, а также иностранцев, которые находятся под юрисдикцией Украины. Закон «о санкциях» не содержит никакого указания, что их можно применять в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц. Единственная возможность для этого видится в толковании выражения «а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность», поскольку ими могут быть и граждане Украины и украинские юридические лица. Но в таких случаях должны быть неопровержимые доказательства причастности к террористической деятельности. Вводя практику санкций, руководство государства проявляет полное недоверие к национальной правоохранительной и судебной систем, которые способны квалифицировать правонарушение, собрать доказательства и довести дело до законного и справедливого решения суда, принятого в состязательном процессе», — отмечают авторы заявления.

Далее они подчеркивают, что если были доказательства причастности депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака к террористической деятельности, то надо было открыть уголовное производство, собрать доказательства, предъявить подозрение и судить их украинским судом. Популярность санкций в «народе» лишь свидетельствует о низкой правовой культуре общества, — утверждают эксперты.

«Обходной маневр может дорого обойтись украинскому государству, поскольку решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в который подался Виктор Медведчук, может быть не таким, как этого надеется украинское руководство. А проигрыш Украины в этом деле может негативно отразиться на перспективах проевропейских политических сил», — говорится в документе.

В завершение эксперты отмечают, что этим своим обращением инициативная группа «Первого декабря» хочет остеречь руководство государства: обойти проблему возобновления справедливого судопроизводства не удастся.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В начале августа ЕСПЧ открыл первое производство по его иску к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.