Москва, 10 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В пятницу, 10 сентября, в столице Росси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха в городе составит +18… +20 °C. Об этом 10 сентября сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Облака и солнечная погода

«Мы ожидаем сегодня в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе +18… +20 °C, по области — +16… +21 °C. Ветер северо-западный, 3−8 метров в секунду», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик указал, что атмосферное давление немного повысится и составит 750 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября синоптики предупредили жителей Омска о надвигающихся заморозках.