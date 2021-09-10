Москва, 10 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. России не нужна встреча в «нормандском формате» ради встречи. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы главам министерств иностранных дел продолжить общение в «нормандском формате».

Mid.ru Глава МИД РФ Сергей Лавров

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«Слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства. — Встречи ради встреч нам не нужны. С этим согласны и другие участники «нормандского формата», в частности, Германия и Франция».

Поведение Киева, когда, с одной стороны «украинская сторона устами своего министра … призывает встретиться в «нормандском формате» как можно скорее на уровне глав внешнеполитических ведомств и на высшем уровне», другие члены украинского руководства, а порой и сам глава МИД Кулеба, заявляют, что они не будут выполнять Минские договоренности, ставит под сомнение целесообразность этих переговоров, подчеркнул Лавров.

Российский министр министр также указал на законы, запрещающие украинским переговорщикам выполнять Минские договоренности, которые принимает украинская власть. Это, в частности, закон, ограничивающий использование русского языка, а также закон, обсуждающийся в Верховной раде, который «поставит крест на всех положениях Минских соглашений, касающихся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов».

«Наблюдается такое «раздвоение сознания», по большому счёту, внешнеполитическая шизофрения», — уверен Лавров.

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По мнению глава МИД РФ, единственная цель инициативы Украины о встрече в «нормандском формате» заключается в том, чтобы «опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать «модифицировать» Минские договоренности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве констатировали «определённое движение» на нормандском треке переговоров на урегулированию конфликта в Донбассе. Он добавил, что продолжается подготовка встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата». Кулеба заявил, что Украина, Франция и Германия сейчас пытаются согласовать дату встречи, выразив надежду, что и глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердит своё участие.