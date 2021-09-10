Владивосток, 10 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Приморье до 2024 года во всех школах сельской местности и малых городов появятся свои «Точки роста», оснащенные всем необходимым^ современные лаборатории для углубленного изучения физики, химии, биологии, а также занятий робототехникой. Всего в рамках нацпроекта «Образование» планируется открыть 411 таких точек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе регионального правительства.

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Все педагоги в центрах «Точка роста» проходят специальное обучение по использованию нового оборудования и внедрению соответствующих образовательных программ.

Уже успешно окончили курс 30 учителей физики, 30 учителей биологии и 25 учителей химии. В процессе обучения — еще 62 педагога.

В этом учебном году «Точки роста» появятся сразу в 43 сельских школах Приморья. Общий объём финансирования из бюджета на их открытие составил 67,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в 2021 году открылись 70 центров «Точка роста». По нацпроекту «Образование» на реализацию проекта выделено 109,7 млн рублей из консолидированного бюджета.