Москва, 10 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Холодный арктический воздух покидает Москву. Под влиянием антициклона в столичном регионе потеплеет и начнется бабье лето В выходные дни — 11 и 12 сентября — воздух прогреется до +18… +23 °С, передают Метеоновости.

ИА REGNUM Осень

В субботу, в День города, подует юго-западный ветер. Температура воздуха в ночные часы +10… +12 °С, днем потеплеет до +19… +21 °С.

В воскресенье станет ещё теплее, до +21… +23 °С. Вероятность дождей минимальная. Атмосферное давление повысится до 753−756 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

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