Пермь, 10 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Перми с 17 по 23 сентября пройдет XX международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». На площадке киноцентра «Премьер» состоится показ 154 документальных фильмов из 15 стран, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

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Новшеством программы станет документальный сериал. Трехсерийную киноисторию жизни норвежской семьи с арктическими животными «Мой друг северный верблюд» покажут онлайн бесплатно на CoolConnections.ru.

Оргкомитет получил 842 заявки на участие в конкурсе. Отобрано 154 картины. Среди них шесть международных и 13 российских фильмов на экране будут показаны впервые.

Кинокритик фестиваля Марина Дроздова, участвовавшая в отборе лент, обратила внимание на то, что режиссеры представленных фильмов перестают быть наблюдателями за жизнью своих героев. «Границы авторской документалистики меняются и расширяются у нас на глазах», — поделилась она впечатлениями.