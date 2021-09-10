Казань, 10 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Татария находится под влиянием северного циклона и его атмосферных фронтов. В республике установилась холодная погода, временами с дождем. В предстоящие выходные, 11−12 сентября, прогнозируются слабые заморозки до минус 1 градуса.

Publicdomainpictures.net Заморозка

Как сообщает региональное управление Росгидромета, в субботу, 11 сентября на востоке Татарии пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, местами ожидаются слабые заморозки до минус 1 градуса. Днем регион окажется в зоне повышенного атмосферного давления. Температура воздуха повысится до +16 градусов, осадки маловероятны.

В воскресенье, 12 сентября осадков в ночные часы не прогнозируется, температура воздуха составит не выше +7 градусов, местами заморозки до минус 1. Днем на западе республики возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В начале следующей недели, 13−14 сентября Татария ненадолго попадет в теплый сектор атлантического циклона. В дневное время температура повысится до +21 градуса, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 15 сентября в Омске «прогнозируется опасное метеорологическое явление». В ночное время температура воздуха опустится до минусовых отметок.

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