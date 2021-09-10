Уфа, 10 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Более 620 млн рублей получит Башкирия из федерального бюджета на строительство социальных учреждений в республике. Об этом 10 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в Башкирии здания госучреждений, в которых живут одинокие люди, построены давно и уже износились. Для исправления ситуации в этой сфере в регионе была создана республиканская программа модернизации объектов социального назначения, пояснил глава региона.

Он также отметил, что власти республики участвуют и в федеральных проектах.

«И в результате слаженной работы нашей команды впервые за последние лет 15 наша республика получит из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография», федерального проекта «Старшее поколение» 620,5 млн рублей на строительство социальных учреждений», — сообщил Хабиров, отметив, что новые корпуса появятся в в Благовещенском психоневрологическом интернате и Республиканском геронтологическом центре «Именлек» в Уфе.

Глава республики пояснил, что на эти объекты уже готова и утверждена проектная документация, а работы планируется начать в 2022 году.

«На этом не остановимся, будем и дальше модернизировать, строить и поправлять материально-техническую базу наших социальных объектов», — заверил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия получит 24 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения.