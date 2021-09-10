Варшава, , 08:59 — REGNUM 9 сентября в рамках Экономического форума, который проходит в польском Карпаче, было подписано предварительное соглашение о создании в Польше Нижнесилезской водородной долины. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительное соглашение подписали вице-председатель Легницкой специальной экономической зоны, которая будет участвовать в проекте, Петр Войтычка, а также премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Это ключевой проект, который объединяет различные компании и академические центры, расположенные в Нижней Силезии. Это, безусловно, еще один, большой шаг на пути к сближению с европейской климатической и экологической политикой», — сообщил журналистам Петр Войтычка.

Сообщается, что в Нижнесилезской водородной долине будут производиться водородные топливные элементы, а также водородные автобусы. Приоритетом является разработка возобновляемого водорода, производимого в основном с использованием энергии ветра и солнца.

Проект будет финансироваться за счет средств Национального плана реконструкции на сумму около 800 миллионов евро.