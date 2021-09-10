Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уберут все дорожные знаки, напоминающие водителям о камерах на дорогах. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Камера

Ранее из правил дорожного движения исключили знак 8.23 «Фотовидеофиксация». Новый знак с таким же названием под номером 6.22 будет устанавливаться при въезде в населённый пункт.

Таблички в ближайшее время начнут демонтировать — «постепенно, в ходе плановых работ по обслуживанию транспортной инфраструктуры», уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге стали устанавливать светофоры с дополнительной секцией, предупреждающей осуществляющих поворот водителей о том, что в это же время пешеходы переходят проезжую часть.

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