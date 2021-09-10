Москва, 10 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В конце текущего года или в начале следующего года государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» будут закончены. Об этом 10 сентября рассказал заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех») Владимир Будаев.

Artem Tkachenko «Спрут-СДМ1»

«Спрут-СДМ1» сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию — на данный момент выполнено порядка 80% задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года», — приводит его слова РИА Новости.

Также заместитель главного конструктора добавил, что пока новая машина готовится к проведению испытаний в климатической камере, где ее заморозят до температуры — 50 °C.

При этом Будаев отметил, что по окончании предварительных испытаний «Спрут-СДМ1» доработали, потому что в тактико-техническое задание государственного заказчика были внесены «незначительные уточняющие изменения».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября стало известно, что до окончания текущего года Россия начнёт экспортные поставки авиационной бетонобойной ракеты Х-59МКМ.