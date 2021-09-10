Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга неизвесный гражданин продолжает нападать на женщин. Об этом пишут СМИ.

Goodfon.ru Маньяк

По данным Е1.ru, таких случаев набралось уже семь за последние десять дней. Последний инцидент произошёл на улице Малышева. По словам пострадавшей, вечером к ней пристал некий мужчина и схватил её за внутреннюю часть бедра. Гражданке удалось уйти.

Как сообщало ИА REGNUM, о нескольких подобных случаях СМИ рассказывали на прошедшей неделе. В полиции призвали граждан сообщать о таких нападениях.