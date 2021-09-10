Ханты-Мансийск, 10 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (36 случаев), сообщает 10 сентября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 143 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 10 сентября в Югре зарегистрировано 71 994 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 68 311 человек, 1080 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).