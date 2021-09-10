Новосибирск, 10 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Новосибирске в выходные дни, 11 и 12 сентября, станции метро «Площадь Маркса» и «Студенческая» будут работать до 22:00, обычно — до 24:00 (время местное). Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«Ограничение связано с проведением работ на строящейся станции «Спортивная», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что перевозка пассажиров с 22:00 до 24:00 от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» будет осуществляться по первому и второму пути в установленном порядке с интервалом 12,5 минут.