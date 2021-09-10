Монтевидео, 10 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Сборная Уругвая одержала победу над командой Эквадора в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики Уругвая

Единственны гол в матче забил полузащитник Гастон Перейро на 92-й минуте.

Сборная Уругвая занимает третье место в турнирной таблице, на счету команды 15 очков после девяти матчей. Сборная Эквадора идёт на четвёртом месте, набрав 13 очков.

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