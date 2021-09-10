Горно-Алтайск, 10 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В июле, как отмечается, скончались 62-летняя жительница Кош-Агачского района и жительница Горно-Алтайска 93 лет.

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 368 пациентов с коронавирусом. Причиной смерти 321 из них стал непосредственно COVID-19.