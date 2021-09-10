Буэнос-Айрес, 10 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Сборная Аргентины одержала победу над командой Боливии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Fifa.com Лионель Месси

В составе аргентинской команды хет-трик оформил нападающий Лионель Месси, который забил на 14-й, 64-й и 88-й минутах.

Сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице, на счету команды 18 очков после восьми матчей. Сборная Боливии идёт на девятом месте, набрав шесть очков после девяти игр.

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