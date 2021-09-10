Красноярск, 10 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. За неделю с 30 августа по 6 сентября в Красноярском крае значительнее всего подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,1% (с 90,24 по 91,23 рубля за кг). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в Красноярскстате.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Макароны

Также за указанный период в регионе выросли цены на мороженную неразделанную рыбу (на 1% — с 224,89 до 227,18 рубля за кг) и шлифованный рис (на 1% — с 93,10 до 93,98 рубля за кг).

При этом, по данным статистиков, за неделю в крае подешевели морковь (на 11,7%), картофель (на 10,1%) и белокочанная свежая капуста (на 9,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в августе серьёзно подорожали цитрусовые и лук.

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