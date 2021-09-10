Вашингтон, , 08:50 — REGNUM В США готовы вести переговоры с КНДР. Об этом в ходе брифинга, состоявшегося 9 сентября, заявил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс Ru.usembassy.gov

На просьбу журналистов прокомментировать проведение в Пхеньяне военного парада по случаю 73-й годовщины образования КНДР, представитель США сказал, что Вашингтону известно о параде, отказавшись давать какие-либо комментарии.

Прайс напомнил, что целью Вашингтона является полная денуклеаризация Корейского полуострова, добавив, что США готовы участвовать в дипломатических усилиях для достижения данной цели.

«У США нет враждебных намерений по отношению к Северной Корее. Мы готовы вести принципиальные переговоры в любое время и в любом месте», — подчеркнул представитель госдепартамента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Корее прошёл военный парад