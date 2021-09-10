Оттава, , 08:50 — REGNUM Посол России в Оттаве Олег Степанов вручил верительную грамоту генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Торжественная церемония состоялась в резиденции генерал-губернатора Ридо-Холл в Оттаве.

Посольство Российской Федерации в Канаде SimonP

«Сегодня (9 сентября) на встрече с генерал-губернатором взаимно подчеркнули важность развития российско-канадских отношений», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что Россию и Канаду объединяет общее уникальное пространство — Арктика, взаимодействие двух стран в данном регионе отвечает интересам двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Канады Марко Гарно в рамках Арктического совета в Рейкьявике.

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