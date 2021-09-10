Оттава, 10 сентября 2021, 08:50 — REGNUM Посол России в Оттаве Олег Степанов вручил верительную грамоту генерал-губернатору Канады Мэри Саймон. Торжественная церемония состоялась в резиденции генерал-губернатора Ридо-Холл в Оттаве.
Он добавил, что Россию и Канаду объединяет общее уникальное пространство — Арктика, взаимодействие двух стран в данном регионе отвечает интересам двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с главой МИД Канады Марко Гарно в рамках Арктического совета в Рейкьявике.
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