Барнаул, 10 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) выполнила в Барнауле все основные работы по подготовке городской системы теплоснабжения к началу осенне-зимнего периода. Как сообщает 10 сентября пресс-служба СГК, потребители могут подключаться к теплу по заявкам.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

До официального старта отопительного сезона, приоритет в подключении к теплу отдается социальным объектам — школам, детским садам и больницам. Если есть техвозможность начать отапливать здание, то ресурс включат по заявке. Многоквартирные дома также могут подключиться досрочно. У большинства такая возможность уже есть.

Но для этого необходимо согласие о подаче ресурса от большинства жильцов и их подписи под и заявлением, которое направляется в УК или ТСЖ. А уже исполнитель коммунальных услуг передаст ее в СГК, пояснили энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, в отопительный сезон-2020 в Алтайском крае начали 22 сентября. Запуск и наладка гидравлических режимов занял около двух недель.

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