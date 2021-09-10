Пекин, 10 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года на китайском авторынке было продано 1 322 300 автомобилей — на 16,14% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.

Auto-arbitrator.com Авторынок в Китае

Кроме того, в Китае в прошлом месяце было выпущено 1 277 500 автомобилей, что на 0,64% меньше по сравнению с июлем текущего года и почти на 12% больше по сравнению с августом 2020 года.

«Месячный рост автомобильного рынка в августе хороший. Мы повысили прогноз общего объёма производства и продаж на год до 17 миллионов. Прирост составит от 1% до 2% по сравнению с прошлым годом», — передает пресс-служба ассоциации слова исполнительного вице-президента и генерального секретаря Китайской ассоциации автопроизводителей Донг Яна.

По данным ассоциации, с января по август 2021 года в Китае было произведено 11,49 млн автомобилей и продано 11,58 млн машин, что на 39,27% и на 39,02% соответственно больше, чем в прошлом году.

Напомним, в августе в России продажи новых автомобилей китайских марок выросли на 42%, до 8 731 экземпляра.

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